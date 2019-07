Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, alegó que la Policía Nacional no tiene competencia municipal y por lo tanto no queda a su cargo evitar que los taxistas bloqueen el tránsito hoy en la ciudad de Asunción.

En charla con la 970 AM, Villamayor indicó que los taxistas pararán hoy sus vehículos en la calle y que ello se configura como una falta de tránsito, por lo que los policías no podrán evitarlo.

Comentó que la Policía Nacional no posee la fuerza necesaria para actuar, porque está descentralizada y además depende de la orden emanada desde la Fiscalía. “Las calles de la ciudad dependen del municipio, por ejemplo cuando alguien estaciona en doble fija es una infracción de tránsito”, explicó también.

“El mundo evolucionó y apareció una aplicación de una empresa. Uno lo que no puede hacer por ley es frenar la evolución, pero sí se puede reglar. Esto es una responsabilidad municipal y siempre la Policía debe aparecer cuando fracasa alguna institución”, dijo.

Este miércoles, el ‘enjambre amarillo’ sacará a las calles unos 300 vehículos en modo de protesta, de 09:00 a 11:00. Las zonas afectadas serán: microcentro, Villa Morra y alrededor de la Municipalidad de Asunción.

FUGA DE ARROM, MARTÍ Y

Por otra parte, el ministro dijo que no tiene constancia de que se haya producido una fuga de los connacionales Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colman. Contó que hasta ahora no hay respuestas de la Policía Federal. No obstante, aclaró que hasta este momento los paraguayos tienen la condición de refugiados.

Mientras que, respecto al nuevo ataque del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, mencionó que está lejos de la zona de operación, por lo que es muy “curioso el desplazamiento del EPP”.

Además Indicó que no debe tomar en cuenta que son indígenas los nuevos integrantes, sino más bien deben ser tratados simplemente como delincuentes.