Lourdes Marin es una paciente con cáncer de mama en estadio 4 con metastasis en varias partes del cuerpo. A través de un video compartido en la cuenta de la Asociación de pacientes de cáncer de mamas y familiares del Hospital Nacional de Itauguá, expone la penuria que está afrontando actualmente.

Contó que es oriunda de Ciudad del Este, tiene tres hijos y que hace dos años sigue su tratamiento en el Hospital Nacional, pero que al no recibir más sus medicamentos se vio obligada a presentar un amparo judicial para seguir con su quimioterapia.

Pese a que un juez salió a su favor, la burocracia del Ministerio de Salud Pública impide que reciba su medicamento, consistente en seis cajas de Palbociclib. Según mencionó en su video, falta la firma del Viceministro de Salud para proceder a la adquisición de la mencionada droga. “Por favor, te pido que te hagas de tiempo y autorices la compra del medicamento”, suplicó a la autoridad de la cartera sanitaria.

“Varias veces fui y llamé al ministerio, donde me atendió el señor Miguel León, encargado de las compras menores. Me atendió bien pero nunca me dio respuestas a mi pedido. El proceso está lento y mi vida está en juego. Son 60 días que no tengo mi medicamento”, dijo.

En el caso de no recibir una respuesta favorable en los próximos días, la paciente se encadenará frente a Salud Pública a tempranas horas del 10 de agosto próximo, según anunció.