En entrevista con Telefuturo, el ministro Arnoldo Wiens comentó que ante la realización de los juegos Odesur, se dispuso que parte del predio del Ñu Guazú sea utilizado - para cuando eso- como estacionamiento y para poder dar conectividad a los visitantes se instaló la pasarela en cuestión. “Es una alegoría de ñanduti, no es propiamente ñanduti. Se estudiaron las opciones, como hacer un cruce peatonal”, dijo y agregó se está analizando la situación del importante costo que demanda.

La autoridad del MOPC alegó que no escuchó cuestionamientos cuando se presentó el proyecto con una maqueta en el Parque Ñu Guazú. “Cuando funcione mucha gente cambiará de opinión”, resaltó. “Se presta para analizar”, dijo no obstante al consultársele sobre si hubo una cocinada ante las sospechas que existen en torno a la obra. Prometió tomar cartas en el asunto de detectarse alguna irregularidad.

Por esta obra, la empresa Engineering, la superproveedora del Estado, recibió el 72% de los 2 millones de dólares que costó la pasarela y en febrero la debe entregar toda lista. Wiens señaló que de momento no se harán más pagos a la firma constructora tras la decisión de Contrataciones Públicas de bloquear más desembolsos por este trabajo que está bajo la lupa actualmente.

Durante su defensa de la obra, alegó que los procesos burocráticos son muy complejos y se juegan muchos intereses. También defendió que la estructura esté inclinada. “Con el arte no le va a dar el gusto a nadie. Tiene una dinámica del arte que deben explicar los responsables (sobre si está chueco), hay que escuchar a los que pusieron”, indicó.

Durante la entrevista aseguró que no consultó al presidente Mario Abdo por qué su cuñado estuvo acompañando al propietario de Engineering en las oficinas del MOPC, y remarcó que solo es morbo sospechar de alguna influencia por padrinazgo político.

Por otra parte prometió que para esta semana proporcionará toda la información solicitada por los periodistas que cubren al área de Obras Públicas. Alegó que es difícil hacer conferencias de prensa por la pandemia.

En el plano político, consultado sobre si se candidatará a la Presidencia de la República, respondió: “Hay que gente que quiere que sea así, pero no tengo tiempo para dedicarme a una campaña política. No lo he procesado ni analizado, veo difícil, estoy muy concentrado en mi cargo de ministro, tenemos que analizar”.

El Secretario de Estado mencionó que el vicepresidente Hugo Velázquez sí desea postularse para el máximo cargo del Poder Ejecutivo.

Por último aseguró que actualmente vive del salario que percibe como Ministro y de las asesorías que hace como extras. Sobre los termos de regalo por fin de año, afirmó que “todos los años uso mi aguinaldo para eso, compré canastas el año antepasado y luego los termos para motivar y felicitar a los más cercanos colaboradores. No me alcanzó el aguinaldo para que sea para todos. Me quedé sin aguinaldo pero me quedo con una buena relación con los compañeros”.