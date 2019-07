“Primero que nunca fui a Foz de Iguazú, no me compro en Foz de Iguazú (las carteras), me voy a Europa, me voy a Estados Unidos, porque me permitió mi actividad privada hacer eso”, dijo la ministra Gladys Bareiro de Módica luego del exabrupto de Paraguayo Cubas, quien en la primera convocatoria impidió el juramento de Raúl Torres Kirmser.

Cubas dijo que a Bareiro de Módica le encantan las carteras a tal punto que hasta tiene una colección y que se va a comprar a Foz de Iguazú.

En otro orden, Bareiro de Módica rechazó la acusaciones de Cubas de supuesto nepotismo y aclaró que ella no tiene ningún pariente en la función pública, pues su marido y sus hijos trabajan en el sector privado.

“A mí me causa risa, porque es una persona que no está bien en sus cabales, entonces a palabras necias, oídos sordos”, expresó Bareiro de Módica y lamentó que el Congreso permita gente como Cubas, que se pasa repartiendo insultos.

Tras una incidentada primera sesión con Paraguayo Cubas como protagonista, se realizó la segunda convocatoria en la que el exministro Raúl Torres Kirmser logró jurar como representante de la UNA ante el Consejo de la Magistratura.