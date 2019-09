El propio Blas Llano hizo ayer el anuncio luego de la reunión con Jiménez Rolón, aunque a las 18:00 confirmó la hora y lugar vía Twitter, además de asegurar la presencia de Alliana. “Si es así, será en el transcurso de la mañana”, dijo más temprano tras dia­logar con el titular de la Corte.

En principio, el encuentro será entre los presidentes de los tres poderes, más Alliana, para luego extender la invita­ción a los dirigentes políticos y líderes gremiales. Llano había dicho en esa oportunidad que el presidente de Diputados no estaba invitado debido a que la presidencia le corresponde al titular del Senado. No obs­tante, en el transcurso de la tarde cambió de opinión.

LA AGENDA

Llano dijo que le acercó a Jiménez Rolón los temas a tratar, como inseguridad, pobreza, desempleo juvenil y el estudio del Presupuesto General de la Nación 2020. La invitación tuvo una res­puesta favorable y que no ten­dría inconvenientes.

También indicó que en la reu­nión de mesa directiva del Senado se llegó a un acuerdo sobre el análisis del PGN para no superponer equipos de tra­bajo. El encargado de dirigir su estudio será la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Sobre el pedido de aumento salarial para la Corte, men­cionó que todas las bancadas coinciden en que no es conve­niente conceder un aumento salarial, teniendo en cuenta el pedido que hacen varias instituciones como la Corte Suprema o la Policía Nacional.

Explicó que en la cumbre no se podría estar desarrollando todos los temas de interés por una cuestión de priorizar de aquellos que realmente afec­tan a la mayor parte de la población, además de ser más óptimos a la hora de resolver.

CRÍTICAS POR DESORIENTACIÓN

“En primer lugar, no hubo por parte del gobierno una autocrí­tica, no se tiene un rumbo, ni cuáles serán los puntos que va a defender Paraguay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Convidados de pie­dra, mientras que el que tiene la lapicera ni siquiera ha asumido la traición a la patria que cometió?, dijo la ingeniera Mercedes Canese, al fundamentar su no participación en la comisión de notables en el caso de Itaipú.

Sostuvo que “Paraguay debe exigir la libre disponibilidad de la energía, el precio justo y la eliminación de la deuda espuria”.