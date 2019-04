El senador Paraguayo Cubas propuso este jueves que se devuelva la terna de candidatos (Alberto Martínez Simón, Emilio Camacho y Rubén Darío Romero) al Consejo de la Magistratura.

Al respecto, el legislador oficialista Calé Galaverna manifestó su apoyo a Martínez Simón, pese a que no comparte ninguna relación de amistad con el mismo, según alegó.

“La Cámara es soberana, puede decidir lo que mejor le parezca mientras no viole el marco constitucional. Pero debemos recordar que el criterio de rechazo y devolución de la terna al Consejo de la Magistratura no es idea original de este Senado, es una campaña originada por un medio que prefiero no mencionar. (ABC Color) empezó (a publicar) a favor de Romero y terminó fulminando a ese candidato, cuestionó todo el tiempo a Camacho y en la recta final descubrió que Martínez Simón es cartista y lo pretende presentar como un acosador cuando claramente no lo es”, indicó.

Señaló que el candidato en cuestión supera por basureada en puntaje a los otros postulantes. En ese sentido detalló que Martínez tuvo un promedio de 4,87 en la facultad de Derecho, fue mejor alumno y obtuvo la medalla de oro. Mientras que Camacho posee 3 y Romero ni siquiera llega a esa calificación.

Sin embargo, Calé Galaverna le cuestionó que no posee partido político.

CAMPAÑA DE ABC COLOR

En los últimos días, el diario ABC Color impulsó una fuerte campaña contra la terna, específicamente contra el camarista Alberto Martínez Simón, uno de los ternados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Llamativamente este magistrado condenó a directivos de la Editorial Azeta (diario Abc Color) a pagar a Francisco “Pancho” de Vargas (+) la suma de G. 350 millones, más los inte­reses devengados desde la promoción de la demanda.

La misma fue dictada en el 2005 y se debió a una publi­cación del medio en cues­tión, de fecha 8 de abril del 2003, en su formato impreso y digital referente a una supuesta coima que habría sido abonada en el Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú que salpicó a De Vargas.

El sonado caso, que tuvo mucho destaque en esa época, fue a parar a manos de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), del que formaba parte Francisco de Vargas.

El material periodístico expresa además que el monto que habrían recibido los integrantes del JEM rondaba los US$ 90.000, e incluso también se habló de US$ 200.000, que era la cifra que supuestamente se manejaba en el Parlamento. De Vargas integró el JEM que el 7 de abril del 2003 resolvió remover al fiscal Alejandro Nissen del cargo de fiscal; sin embargo, él negó categóricamente que la resolución fue tomada a raíz del pago de la supuesta coima, tal como lo afirmó Abc Color.