“Hice un llamado público al presidente Mario Abdo a no aferrarse más al cargo y aceptar su derrota política, le pedí que renuncie para evitar derramamiento de sangre y no llegar a un desgastante juicio político. Con las últimas separaciones de ministros no va a solucionar nada, y demuestra que no tiene idea de lo que hará, la gente ya no cree en este gobierno por su pésima gestión y por la corrupción imperante. Esta semana será clave para concretar la salida de Mario Abdo, ya sea por su renuncia, que es lo que queremos, o por un juicio político. Ya tenemos el libelo acusatorio”, señaló Carlos Rejala.

En cuanto a los números para un eventual juicio político, dijo que hasta el momento no hay pero que en cualquier momento eso puede cambiar, por lo que apeló a la conciencia de los legisladores.

“El país necesita un cambio, cuando el pueblo ya perdió la confianza en el gobierno no hay nada que hacer. Los acuerdos para sostener a un presidente inútil pueden caer y apelo a la conciencia de cada legislador, porque necesitamos anteponer la patria a los intereses sectarios y recomponer este camino torcido del actual gobierno. Muchos dicen que sustituir este gobierno no es conveniente, pero es menos conveniente seguir sosteniéndolo porque la gente va a seguir muriendo por falta de medicamentos y seguirá la corrupción, es el momento de buscar una salida y una alternativa para que la gente vuelva a creer”, sostuvo.

Asimismo, Rejala felicitó al pueblo que sale a manifestarse y a ejercer su derecho cívico. “Mi respeto para el pueblo que sale a las calles a expresarse y a pedir la renuncia o juicio político al presidente. Ahora le toca a la clase política llevar en alto la bandera del pueblo y hacer lo que tenga que hacer para consumar lo que el pueblo quiere y cada uno de nosotros anhelamos, un país mejor, con medicamentos y sin tanta corrupción”.