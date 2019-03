Reunión de Añetete: no sentaron postura, ni pudieron ponerse de acuerdo, reconocen

El senador Enrique Bacchetta dijo que la reunión de la bancada de Añetete con el presidente Mario Abdo Benítez fue importante como un reencuentro, pero aclaró que no se decidió absolutamente nada y que no se bajó línea sobre ningún tema. Martín Arévalo aclaró que hubo mucha división de criterio y no fue posible ponerse de acuerdo.