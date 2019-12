La diputada liberal Celeste Amarilla inició una demanda en con­tra del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para cobrar lo que le debe por bonos, aun­que no especificó montos. “Yo inicié una demanda como para meter una medida cau­telar para que se embargue mi parte porque francamente necesito pagar esas cuentas que me generaron las elecciones. Es un monto importante para mí”, indicó en declaraciones realiza­das a la prensa.

Según explicó, el día de las elecciones generales (22 de abril del 2018) ella y su equipo recibieron muy poco efectivo y sí muchos bonos, que no se pudieron colocar porque no existían interesados. “Enton­ces, fabricamos la plata entre unos cuantos y sobre mi cabeza estaba la responsabilidad de las elecciones en capital porque el diputado es el que organiza las elecciones y no solo estaba lo mío, estaban también las elec­ciones presidenciales en capi­tal. Por lo tanto, sacamos plata de todos lados, me quedé con los bonos y yo ahora tengo que pagar deudas”, expresó.

EN “BANCARROTA”

Cabe mencionar que, según el senador y presidente del Con­greso, Blas Llano, el PLRA se encuentra en bancarrota. “Hoy el partido está en ban­carrota y el único responsable es él (Efraín Alegre, titular del partido), nadie más; sí, hablo de bancarrota económicamente. Creo que estamos con una deuda de 38.000 millones de guaraníes”, afirmó. Además, la propia tesorera Esmerita Sán­chez ya había mencionado el 6 de noviembre que la cifra era de G. 34.000 millones.

Dijo que desconoce en qué fue­ron gastados los recursos, pero afirmó que entre los desem­bolsos figura la compra de una gran cantidad de combustibles para la campaña presidencial del titular de la agrupación política, adquirida con bole­tas comunes y de una misma estación de servicios.

El senador Víctor Ríos es otro de los legisladores que habló sobre la situación financiera del segundo partido más votado en las últimas elecciones genera­les del año pasado. Al tiempo de reconocer las deudas, señaló que como consecuencia de la situa­ción muchos afiliados, entre los que se encuentra él, están “en problemas” debido a que en su momento firmaron como garantes para la obtención de los préstamos por parte del PLRA.

CAMPAÑAS COSTOSAS

Para la diputada Celeste Amarilla no existen irregu­laridades en la administra­ción de los fondos, sino que hubo campañas que exigieron desembolsos por encima del dinero disponible. “No creo que haya malos manejos. Lo que pasa es que las campañas, a veces, se ponen más costo­sas y el partido no tiene los grandes aportantes que tiene el Partido Colorado. Nosotros vivimos de los subsidios que nos dan y del aporte partida­rio, del aporte de legislado­res y de gobernadores, entre otros. Eso le alcanza al par­tido para vivir pobremente”, manifestó.