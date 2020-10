Fuente: La Nación.

“Yo no voy a entrar en los detalles, pero de que habrán cambios importantes si los va a haber. El presidente Mario Abdo Benítez hará los cambios que él crea conveniente, cuando él crea que es el momento. Yo creo que está llegando el momento”, manifestó a través de una comunicación con la radio 1080 AM.

El parlamentario evitó mencionar nombres, fecha así como los ministerios que se verán afectados por los cambios. En varias ocasiones, los diferentes sectores políticos, incluso la ciudadanía en general criticaron fuertemente las gestiones de diversos funcionarios de Estado por la baja e incluso por el nulo trabajo, como por ejemplo el de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, el ministro de Educación y Ciencias (MEC), Eduardo Petta, entre otros.

“Sería más de uno el cambio. Yo no diré y no entraré en ese juego, no puedo ser desleal con los amigos del gobierno y menos con el presidente de la República. Los cambios serán en las carteras importantes”, sostuvo.