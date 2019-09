“Hace 23 años que acompañamos a los clientes, por eso decidimos renovarnos con vos para festejar lo nuevo, lo diferente. Este año celebramos #RompiendoLasEtiquetas y queremos que seas parte de esta gran fiesta. Todo lo nuevo se celebra”, reza el mensaje en el primero de una serie de posteos por el mes aniversario del shopping Mariscal López en sus cuentas en redes sociales.

Sin embargo, la realidad dista mucho de lo vendido en sus redes, pues en las últimas horas un polémico hecho de intolerancia, discriminación y homofobia tomó repercusión debido al repudio de gran cantidad de internautas, muchos de ellos clientes del lugar.

“¡Degenerados de mierda! No pueden estar así acá. ¡Enfermos! No pueden venir a coger acá”, el vocifero que se escuchó en una de los sanitarios masculinos.

Una pareja gay masculina acudió al centro comercial a cenar. Al terminar fueron al sanitario y antes de salir se dieron un beso, en solo segundos unos guardias aparecieron en el lugar y los forzaron abandonar las instalaciones.

“Es la primera vez sufro discriminación en mi vida. Me quedé anonadado. En ese momento no actué porque no sabía como actuar”, dice Adison Montiel, uno de los afectados, en conversación con HOY.

Nuestro entrevistado comenta que fue su novio el que encaró a los guardias y no dudó en filmar el momento, a pesar de la prepotencia de los encargados de seguridad.

“Ni siquiera fue profesional el trato de los guardias. Nos llamaron locos, enfermos, degenerados. Uno de los guardias dijo que estaba todo bien con nuestras preferencias pero que no podíamos hacer eso en público. Le dijo a mi novio no iba a llegar a su edad con la condición que tiene”.

Comenta que trabaja en el mundo de la moda, haciendo oficina por alrededores del centro comercial, razón por la cual acostumbra a frecuentar el lugar prácticamente todos los días y en compañía de su novio. Sin embargo desde lo ocurrido hace casi una semana, no ha regresado.

Asevera que no quería generar polémica, pero no pudo evitar contenerse con la campaña de aniversario que el Mariscal lanzó solo dos días después de lo acontecido, la cual se basa en el cambio y la inclusión.

Adison respondió a los posteos en la cuenta en la red social Instagram del shopping pero no recibió respuesta.

Tras la polémica, el gerente de seguridad del local contactó con Montiel.

“La persona que me escribió me dijo que tenía que entender la situación y su problemática, me pidió disculpas por el shopping, no por los guardias. No me sirve que me pidan disculpas solo a mí y no a mi novio. Me ofrecieron una reunión y nunca se concretó tampoco”.

Sinfín de escraches digitales se dieron luego de lo sucedido en defensa de la de la pareja y condenando a los guardias y al shopping.