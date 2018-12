Cuestionado por sus canciones misóginas y videoclips utilizando a la mujer como objeto sexual, esta vez el artista dio un giro para lanzar “Solo de mí”.

La canción, que pretende ser himno en la movida feminista, intenta demostrar qué siente una mujer cuando es atacada con violencia.

Con repetitivas frases, Bad Bunny emite el mensaje con una actriz interpretando la letra en el clip: “No me vuelvas a decir bebé. Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy sólo de mí” o “No me rompiste el corazón, ya yo lo tenía roto. Por eso, ni te amo, ni te odio”.

El video, sin embargo, concluye con un inesperado final y hasta contradictorio dejando por el suelo el mensaje ya que las escenas finales se la ve a la misma mujer bailando en un boliche con el cantante y la canción remata:

“Me vio con otra y se mordió. Dime, mami, ¿qué te dio? Me cago en la madre que te parió” o las últimas frases “Contigo yo no vuelvo ni pa’ dio’, yo lo que quiero es perreo”.

Tanto la canción como el videoclip fueron lanzados en sus redes sociales y mediante una leyenda, el artista hace una comparación entre las peleas clandestinas de animales con la violencia machista:

“No estoy seguro si las peleas de gallo son maltrato, pero la violencia de género contra la mujer y la cantidad absurda de mujeres que son asesinadas al mes sí lo es. ¿Cuándo vamos a darle prioridad a lo que realmente importa?(SIC).