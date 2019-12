La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, mencionó que este año no se elaboró una lista de los reos que obtendrán el indulto presidencial para salir de las cárceles.

En charla con la radio 650 AM, la ministra Cecilia Pérez mencionó que no habrá indulto a fin de año porque hubo demasiados cambios de ministros y viceministros en la cartera de Justicia. “Se debe hacer un exhaustivo estudio para los beneficiados y no se llega para la fecha. Vamos a ver para el año que viene”, refirió.

Así también indicó que en ese ministerio desean trabajar en la gestión de máxima seguridad, de modo a formar y discriminar a los funcionarios, de acuerdo al lugar donde va a trabajar el personal.

"Nosotros tenemos una unidad de inteligencia penitenciaria que viene trabajando hace tiempo. Trabajamos de manera coordinada con la policía y los militares, cosa que no había sucedido en los últimos tiempos. Es un trabajo de 24 horas”, sostuvo además.