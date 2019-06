El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Alejandro Peralta Vierci, no aclara cuál será el alcance del proyecto de la Agenda Digital.

En contacto con Radio 1000, el ministro Alejandro Peralta Vierci, dijo que el crédito de 130 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proyecto de Agenda Digital, tendrá un desembolso gradual en 6 años y enfatizó que los montos más importantes se darán durante el segundo, el tercero y cuarto año.

Sin embargo, no precisó que la deuda se pagará posteriormente hasta el 2042, tal como se lo hicieron recordar a través de las redes sociales.

“Ahora estamos en un proceso administrativo muy tedioso, muy complejo, con las exigencias que nos pone el BID, de manera a tener el primer desembolso, si Dios quiere, en el segundo semestre del año”, explicó.

Sobre los 400.000 dólares que figuran para la Agencia Espacial pero que la institución no tiene idea alguna, Peralta Vierci aclaró que simplemente no se mencionó el tema porque ese monto finalmente no será ejecutado y se redireccionará a otro componente del proyecto.

Numerosos cuestionamientos surgieron en torno a esta iniciativa por la falta de información dada por parte de las autoridades. Recién ahora, a cuentagotas, están dando a conocer algunos datos pero las dudas siguen.