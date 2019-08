“Eso está confirmadísimo”, sostuvo en charla con la 650 AM respecto a su elección para estar al frente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Anunció que asumirá formalmente el próximo lunes.

De esta manera desmintió los rumores de un supuesto acuerdo entre los movimientos Honor Colorado y Colorado Añetete para evitar que asuma el cargo, a cambio de enfriar el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez.

“Se conoce mi carrera de fiscal de 20 años, siempre fui cuestionado por grupos políticos, entiendo que mi tarea fue impopular. Siempre hubo una línea de trabajo, me puedo equivocar o no, pero di testimonios de actuar con mucho profesionalismo en las causas que me tocó actuar”, dijo al consultársele sobre si pasará factura al cartismo, sector con el que siempre tuvo sus roces.

Arregui indicó que ahora se abocará a interiorizarse con María Epifanía González sobre las tareas que quedaron pendientes en la institución, especialmente con miras a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que dará después de 12 años una nueva calificación sobre el combate al lavado de dinero.

“Estoy tratando de analizar todas las aristas para no entrar a la temida lista (negra). No es el escenario ideal para tomar la rienda de la institución, pero no queda más de otra que trabajar intensamente”, indicó.

Carlos Arregui ocupaba anteriormente el cargo de asesor en el área de Transparencia e Integridad de la Presidencia y trabajó con varias instituciones del Estado realizando auditorías e investigaciones. Dijo desconocer quién ocupará ese espacio.

Arregui reemplaza a Epifanía González, quien renunció luego de conocerse que su hijo Joselo Rodríguez (27) actuó en nombre del vicepresidente Hugo Velázquez para indicar al entonces titular de la ANDE, Pedro Ferreira, que se elimine el punto 6 del pacto secreto que iba a permitir que la ANDE comercialice su energía en Brasil.