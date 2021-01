El doctor Aníbal Filártiga, exdirector del Hospital del Trauma, en entrevista con el programa “Fuego Cruzado” analizó las acciones encaradas en el marco de la pandemia del COVID-19 y la situación actual en la que se encuentra nuestro país.

“Yo no digo que el plan fue un fracaso, en realidad, pensando bien y tranquilamente, creo que al inicio las cosas se hicieron bastante bien. En el campo económico, creo que Benigno López hizo también una estrategia, porque el problema no es solamente salud, sino también la economía. El problema que hizo fracasar ambas estrategias, es la corrupción”, sostuvo FIlártiga.

Dijo además que no es que el Ministerio de Salud perdió jerarquía y autoridad en el manejo de la pandemia, sino que el pueblo se cansó. “Toda la ciudadanía está podrida de que nos manejen corruptos y eso hizo perder autoridad a cualquier medida”, resaltó.

Asimismo, manifestó que este Gobierno está cerca de ser el más corrupto de la historia, por todo lo visto en estos meses. “Los que intentaron robar en esta época de pandemia son traidores de la patria. Deberían estar en plaza pública y fusilados”, enfatizó.

Subrayó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debería cambiar su estrategia de gobierno y dar una señal clara de que no va a permitir más corrupción. “Él es un abúlico, parece ausente y no se da cuenta. Parece que vive en otro país, hoy estuvo haciendo loas otra vez a su Gobierno y sus números, cuando hay gente que no come”, agregó.