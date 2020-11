Dichos comicios, que debían realizarse este año fueron pospuestos y los jefes comunales tuvieron prórroga de mandato por causa de la pandemia.

Para el 2021, las autoridades serán renovadas y para tales efectos, el TSJE dispondrá de unas quince mil máquinas electrónicas.

Bestard explicó a Radio Ñandutí que "el escrutinio se hará con la máquina, ya no se realizará a mano porque se imprimirá, es decir no se darán errores involuntarios".

"La máquina no puede ser hackeada porque no está conectada a ninguna red. No guarda ninguna información adentro. En la máquina no queda registrado absolutamente nada referente al voto", explicó.

Asimismo, Bestard anunció que para el mes de junio, cuando se realicen las internas intendentables, dichas máquinas serán usadas en la cantidad mencionada y otro lote que están previendo adquirir para casos de contingencia.