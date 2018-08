El exsecretario de Estado señaló a La Nación que la confirmación de cargos de las altas auto­ridades se realiza decreto mediante, no hay un tiempo establecido protocolar­mente. No obstante, indicó que personalmente consi­dera que a casi 15 días de que ha asumido el nuevo gobierno de Mario Abdo Benítez, este proceso está ralentizado. “Para mi gusto, vamos lentos en los cambios de máximas autoridades y es natural que el clima laboral, en el ámbito público, no sea lo que precisa­mente uno quisiera por esta incertidumbre justamente”, expresó.

Peralta señaló que como el traspaso de gobierno se rea­liza a mitad del mes, la incer­tidumbre no solo es por cues­tiones administrativas, sino también pasa por el fac­tor financiero, teniendo en cuenta que los funcionarios públicos a partir del 21 sue­len percibir sus salarios, y el titular de la institución debe firmar el decreto de autoriza­ción de pago de salarios, y si no existe un responsable en la cabeza, no se puede firmar ese documento y los días van pasando.

“En las instituciones hay deci­siones que tomar. El adminis­trador, en este caso el director administrativo o financiero, entrega su cargo una vez que se deslinda de sus responsa­bilidades correspondientes, y me refiero no solo al pago de salario”, indicó.

El exministro Peralta señaló que en la administración del Estado es necesaria una ley de procedimientos administra­tivos y de organización admi­nistrativa actualizada, preci­samente para que establezca estos pasos a seguir y los tiem­pos para el corte y traspaso de mando.

MINISTRA DE MARITO CONFIRMA

La actual ministra Cristina Bogado coincidió con su antecesor. “Si hay algún retraso, hay un cambio de gobierno y hay un proceso administrativo, un proceso. El retraso de algunas de estas cuestiones podría afectar que en tiempo y forma se pudiera firmar o determinar los procedimientos, las planillas y la comunicación a Hacienda para el cobro de salarios de los funcionarios”, dijo.

En entrevista con la 970 AM indicó que desconocía la situación de las demás instituciones y garantizó que en su ente todo el proceso administrativo está en orden.

Algunos cargos sin definir son Dinatran, Seam, SEN, Indert, Conacyt, Senatur, Fondo Ganadero, Crédito Agrícola, Senac, Senadis, Censo, entre otros.