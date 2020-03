La actividad se llevó a cabo en el salón de eventos “Dolly II” de la ciudad de Coronel Oviedo, propiciada por el intendente de esta ciudad Eladio Gonzalez Torres.

De la misma participaron 155 intendentes, además de Edgar Melgarejo, titular de la Dinac; los senadores Silvio Ovelar y Enrique Bachetta, el Ministro de Defensa Nacional Bernardino Soto, el Gobernador de Central Hugo González, los diputados Edgar Espínola y Ramón Romero Roa.

Durante la plenaria, el senador Silvio Ovelar expresó su pensar a los presentes. “Acá no hay imposición, estamos debatiendo qué es lo que más le conviene a la unidad”, indicó.

“Se puede tener diferencias, unidad no significa estar todos de acuerdo o pensar todos de la misma manera. Significa respetarnos e ir a unas internas con respeto”, recalcó.

Asimismo pidió que un colorado no se ponga en contra de otro colorado, votando así en contra del partido. Recordó que en algunas comunidades varios referentes del partido tuvieron acompañamiento de los correligionarios que recibieron el apoyo una vez terminadas las internas; situación que no ocurrió en otras zonas, razón por cual no hay intendentes en varias capitales departamentales.

Ovelar llamó a reflexión a los participantes, lanzando una pregunta de si le conviene o no al Partido Colorado la unidad pero enfatizando que una unidad sí beneficiará a la república.