El dirigente liberal de Alto Paraná, Luis Digno Moriz, prestó ayer declaración indagatoria en sede del Ministerio Público y hundió más al actual titu­lar del PLRA, Efraín Ale­gre, quien está imputado por producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públi­cos de contenido falso y uso de documentos públicos de con­tenido falso en la rendición de cuentas con facturas falsas.

Moriz explicó al fiscal del caso que vino hasta la ciudad de Asunción para buscar recur­sos para solventar las eleccio­nes en la zona de Alto Paraná. Agregó que los responsables de su partido, entre ellos el actual titular Efraín Alegre, le hizo firmar bonos por la suma de G. 1.000 millones, pero solo se retiraron G. 500 millones.

Menciona el procesado “que se presentó la rendición de cuentas en el Tribunal Supe­rior de Justicia Electoral y nadie dijo que faltaba nin­gún documento”. Asimismo, Moriz indicó que “Premio Arce me enviaba mensajes y me pedía constantemente que le consiga facturas del mes de noviembre del 2018 por tanto monto, para poder justificar gastos de la cam­paña del PLRA, enviándome incluso el número de RUC del Partido Liberal”. Acotó que “nunca le pude conseguir las facturas que me pidió”.

Añadió: “Trabaje 18 años por el movimiento del señor Efraín Alegre, los conozco muy bien, por lo que esto que está pasando me resulta muy penoso; al señor Primo Arce, en todo momento, tra­baja como brazo derecho de Alegre, quien sabe perfecta­mente que las facturas eran para tapar seguramente algún agujero que ellos hacían con fondos del partido”.

Del mismo modo, dijo en sede fiscal que “cuando Pre­mio Arce me pedía que le con­siga facturas ya me parecía llamativo, pero cuando ocu­rren las publicaciones sobre la rendición de cuentas del par­tido, donde supuestamente a Alto Paraná se le otorgó 7 mil millones de guaraníes, nos reunimos con los diputados liberales de la zona Manuel Trinidad, Carlos Portillo y Royal Torres, así como la ex candidata a gobernadora María Portillo, a quienes ofrezco como testigo”, relató el dirigente liberal. Con esta declaración de Moriz, se com­plica aún más la situación procesal del actual titular del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre.

HOY COMPARECE

Para las 9:00 de este mar­tes 16, el imputado Efraín Alegre deberá comparecer ante la jueza penal de garan­tías, Cynthia Lovera, para la audiencia de imposición de medidas cautelares. El Minis­terio Público solicitó medidas alternativas a la prisión que será analizada por la citada magistrada.

Cabe recordar que la magis­trada Lovera dio finalmente luz verde a la imputación en contra de Alegre por el caso de la factura adulte­rada por la compra de com­bustible. El fiscal Édgar Sán­chez lo imputó el pasado 1 de junio, y a dos dirigentes “azu­les”, Pascual Benítez y Luis Moriz, por la producción de documentos no auténti­cos, producción mediata de documentos públicos de con­tenido falso y uso de docu­mentos públicos de conte­nido falso. La jueza había devuelto el 2 de junio la car­peta a la Fiscalía para que formule mejor imputación. Cumplido este requisito, se fijó audiencia de imposición de medidas para hoy.