En entrevista con la 970 AM, el político colorado resaltó que el silencio en la oposición es muy elocuente, atendiendo especialmente que había sectores de la oposición muy estridentes durante la administración de Horacio Cartes. “Antes el Gobierno se equivocaba la hora y ya era un escándalo”, refirió.

El congresista sostuvo que anteriormente eran constantes las presencias mediáticas de Kattya González, Payo Cubas y Desirée Masi, pero que ahora todo cambió. “(Se generaban) Unos escándalos que retumbaban por días en las redes y todos lados. Ahora hay un silencio espantoso y eso no es bueno”, insistió.

Riera resaltó que durante la gestión del presidente Mario Abdo Benítez algunas situaciones graves pasaron desapercibidas, como por ejemplo el asesinato de la joven Lidia Meza en el interior de la celda del narco Marcelo Pinheiro, la fuga de peligrosos criminales de la Agrupación Especializada y el endeudamiento, al aprobarse 600 millones de dólares en bonos soberanos “pero nadie dice ni mu”.

Según el político de Honor Colorado, se requiere de una oposición que controle, escudriñe, busque transparencia y exija respuestas al Gobierno de turno. “Estamos medio arco libre”, consideró.

EL PACTO DE MASI

En agosto pasado, la propia legisladora Masi reveló que hizo un pacto con su exaliado en el área legislativa Mario Abdo Benítez (ANR) para no cuestionarle la conformación de su equipo de ministros.

“No voy a opinar porque le hice una promesa a él (por Marito) que no voy a romper. Que no iba a opinar sobre su gabinete y que tenía 100 días para designar a quién quería y que no iba a tener mi crítica. No me gustan algunos y no te voy a decir quiénes son”, dijo.

Masi indicó que esta promesa fue realizada cuando habló por primera vez con Marito tras conocerse que fue el vencedor de la contienda electoral, donde se disputó el sillón presidencial con el liberal Efraín Alegre, quien se postuló por la Alianza Ganar (apoyado por el PDP).