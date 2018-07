Meryl Streep, Julie Walters, Christine Baranski, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård y Colin Firth vuelven a interpretar a los personajes del anterior film aunque esta vez la historia da un giro y nos muestra el pasado de todos ellos por lo que el protagonismo está más repartido.

Tras el éxito de hace una década de la primera parte, la sinopsis oficial de Universal, nos llevará nuevamente a la mágica isla griega de Kalokairi para disfrutar de un nuevo musical basado en las canciones de ABBA.

Esta segunda entrega cuenta la historia de cómo se conocieron los personajes de la primera película en ese mágico verano, a la vez que narra sus vidas en el presente.

El reparto se completa con Lily James, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Jeremy Irvine, Josh Dylan, Hugh Skinner, Andy Garcia y Cher, que da vida a la madre de Donna, sorprendentemente fallecida en esta segunda parte.

Ol Parker escribe y dirige la secuela; fue guionista de ‘El exótico Hotel Marigold’ (‘The Best Exotic Marigold Hotel’) y su continuación, mientras que como realizador tiene ‘Rosas rojas’ (‘Imagine Me & You’) y ‘Ahora y siempre’ (‘Now Is Good’).