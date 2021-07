"Hoy el honor me teletransporta a otro mundo. Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los JJ.OO. Mi voz, será la de todos; tiemblo, de felicidad. I’m excited to be a part of the #Tokyo2020 Olympics Opening Ceremony! (¡Estoy emocionado de formar parte de la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de #Tokio2020!), escribió Sanz junto a un enlace para disfrutar en directo de la emisión.

El programa de la ceremonia de inauguración de los Juegos, que se prolongarán hasta el próximo 8 de agosto, es secreto hasta el último momento, pero el cantante decidió compartir improvisadamente su emoción a través de las redes.

La atípica ceremonia de inauguración de Tokio 2020 no contará con público por primera vez en la historia del evento, debido a la pandemia de covid-19 y las estrictas medidas sanitarias implementadas por el país anfitrión para contener su propagación.

Según los organizadores, unas 950 asistirán al acto, entre representantes diplomáticos y miembros de la organización.