Nancy Quintana, esposa de Rodolfo Friedmann Cresta salió una vez más al paso de las declaraciones del empresario. Dijo no estar bien y afirmó que no se prestará al juego mediático de su ahora expareja.

​En un nuevo capítulo de la telenovela farandulezca de los “Friedmann Quintana”, Nancy hizo frente a las contradictorias declaraciones de su esposo.

Desde la historia de su perfil en la red social Instagram, la joven compartió un mensaje, dejando en claro que no se prestará al show mediático de su marido.

“No me voy voy a prestar a este juego estúpido. A mí no me importa lo que piense la gente de mí, las personas que me conocen saben como soy. Yo no estoy para vivir mi vida como a la gente le gusta, soy como soy. Al quien no le gusta paciencia mante”, aseveró.

Sin mencionar a su esposo, la veinteañera indicó que el mismo quiere desprestigiarla.

“Dejo en manos de Dios a aquellas personas malas que solo quieren dejarme mal. Yo estoy tranquila, me siento muy bien y no quiero estresarme ni voy a dejar que me quiten la tranquilidad personas insignificantes. Hay un Dios que todo lo ve, señoras, señores”, acotó.

Nancy Quintana denunció a Rodolfo Max Friedmann Cresta la semana pasada, luego de huir de su casa. En el acta policial, la mujer alegó retención en contra de su voluntad, malos tratos y amenazas de muerte a ella y su familia, exhibiendo su arma de fuego.

En una entrevista a un medio de prensa escrito, reveló que Friedmann Cresta la golpeó y la inducía a consumir medicamentos sin control médico previo como tranquilizantes.

Días después, el padre del Ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann Alfaro anunció que la demandará por difamación, calumnia e injuria, y que iría presa al penal del Buen Pastor, para luego asegurar que la ama y desea volver con ella.