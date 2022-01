El arpa de agua es un instrumento único en su forma y mensaje. Se fabricó con hierro, vidrio, mangueras y “cosas que tenía a mano y que se pueden encontrar en una ferretería”, explicó su creador, el compositor, músico y arquitecto Fernando Amberé Feliciángeli. En lugar de 36 o 38 cuerdas de nailon, tiene 8 cuerdas de agua, suficientes para que la arpista Alexandra Britos despliegue su arte. Recuerdos de Ypacaraí, Wonderfull world, Imagine, Obertura H2O, Oye como va, Galopera, All of me, entre otros forman parte del repertorio.

Programa en Dubái

Las presentaciones de la Orquesta H2O Sonidos del Agua en Dubái, primer destino del tour “Escuchemos al agua” (Water Harp Tour, en inglés), incluyen serenatas en el Sea Stage, el sábado 22, domingo 23 y miércoles 26; un concierto en el Al Wasl Stage, el jueves 27, y un último concierto en el Dubai Millenium Amphitheatre, el viernes 28 de enero. Para el domingo 23, en el Sea Stage, está programado también un taller de lutería; enseñarán cómo hacer instrumentos sustentables.

La delegación paraguaya de la H2O Sonidos del Agua está integrada por el maestro Luis Szarán, productor director; Willian Aguayo, director de orquesta; Gustavo Barrientos, violín; Gustavo Lara, violín; Richar Servín, teclado; Mauro Figueredo, contrabajo; Alexandra Britos, arpa paraguaya y arpa de agua; Andrea Valobra Velilla, cantante, y Fernando Feliciángeli, creador del nuevo instrumento.

El poder de la música

La Orquesta H2O Sonidos del Agua es la embajadora del mensaje de sensibilización sobre el cuidado del agua que difunde #SomosH2O, un programa de la organización Sonidos de la Tierra dedicado a concienciar sobre la gestión del agua de manera equitativa y sostenible, que emplea la música para inspirar a personas y comunidades a adoptar buenas prácticas ambientales.

Utilizando instrumentos fabricados por los mismos músicos de la orquesta —con elementos relacionados con el agua como caños, mangueras, canillas, etcétera—, H2O recorre escenarios del mundo ofreciendo un repertorio temático alineado con su causa.

Durante el conversatorio de hoy, se presentaron los cuatro secretos paraguayos de cómo alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, Agua Limpia y Saneamiento, que busca “proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos”. Estos secretos se expresan con cuatro palabras clave en lengua indígena guaraní, uno de los idiomas oficiales de Paraguay: Che, que se refiere al fortalecimiento personal; Orekuete, la consolidación del equipo; Ore, el trabajo comunitario, y Ñande, la acción global.

Artista para la Paz

En el año 2006, la Orquesta H2O Sonidos del Agua fue nominada como Artista para la Paz de la UNESCO. En Paraguay, profundiza su impacto con 65 orquestas juveniles de la Red Sonidos de la Tierra que promueven en las comunidades acciones transformadoras para aportar soluciones ambientales a su entorno.