A criterio del abogado Rubén Lisboa, representante legal de Juan Arrom, existe un sesgo ideológico en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, reveló que su defendido no tomó de la mejor manera la noticia sobre la resolución final.

En entrevista con Radio Monumental, Lisboa afirmó que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (o CorteIDH) es inapelable en esta instancia y, por ende, ya no queda nada más por hacer para revertirlo.

Según reveló, su cliente no tomó de la mejor manera la noticia dada a conocer ayer, tal y como lo haría cualquier persona en una situación así. “Todos tenemos esperanzas y una vez que no es favorable obviamente uno siente el impacto, no se siente cómodo, tuvo la decepción propia de cualquier persona que fue a un juicio controversial”.

A su criterio, el fallo deja un precedente nefasto ya que estaría demostrando “que se pueden cometer actos irregulares como torturas y desapariciones forzadas siempre y cuando no estén uniformados”.

El representante legal de Juan Arrom sostiene que esta es una corriente que se ha instalado en Latinoamérica para “perseguir a aquellas personas que no tienen el mismo pensamiento político hegemónico que predomina en esta parte del mundo”.

Así también, consideró que existe un sesgo político dentro del fallo de la CorteIDH y en la determinación final de los miembros de dicho organismo, a quienes acusó de tener una tendencia ideológica marcada. “El Poder Judicial hoy se usa en América Latina para perseguir enemigos políticos. A mí no me van a decir que ninguno de esos (ministros) es una persona de izquierda, ninguno de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de izquierda”, acotó.

Puso como ejemplo el caso de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país a la que acusó de ser de “ultraderecha”. “Es la opción que cada ser humano elige y en ese sentido no tengo ningún inconveniente, pero asumamos que cada uno tiene una ideología. Todos tienen una ideología”, añadió.

Lisboa reiteró que con toda la carga ideológica que tienen los integrantes de la CorteIDH hay que aceptar el fallo final.