Por Yesica Vera Zarza, yesica.vera@gruponacion.com.py

Un equipo de casi 10 personas está todos los días en la oficina de Po Paraguay preparando dispositivos o prótesis para las personas que nacieron con algún inconveniente en miembros superiores, inferiores o, tal vez, sufrieron un accidente laboral. Ese equipo está conformado por jóvenes encargados de la producción, diseño, marketing, administración y gerencia, además de voluntarios. Pero con las personas que están de manera externa, entre abogados, profesionales médicos y también voluntarios que llegan desde el extranjero, suman 16. Te invitamos a saber más acerca de esta iniciativa que nació en el 2014.

EMPRENDIMIENTO CON IMPACTO SOCIAL

La idea se remonta en el 2014 cuando Fernando Vallese y Eric Dijkhuis, los fundadores, buscaron un emprendimiento que use la tecnología a favor de la sociedad y así vieron distintas ramas de opciones, y se encontraron fortuitamente ambos con un video en internet de una persona que llevó una impresora 3D a Sudán y ahí fabricó una prótesis rudimentaria con la que logró que una persona sin un brazo pueda agarrar un cubierto y llevar a la boca, eso inspiró a los dos.

Luego de meses de investigación, buscar asesoramiento y constante aprendizaje, se consolida la organización en el 2015, cuando ganaron el premio Tigo Conecta, contó a La Nación Mateo Acosta, gerente de producción.

“Yo era ingeniero en electrónica y me había especializado empíricamente en impresión 3D, entonces me sumé al equipo y a partir de ahí fueron sumándose cada vez más especialistas. Ahora tenemos diseñadores industriales, gente de marketing, administración, impresión 3D, ingenieros y en la parte médica nos asesoramos de forma externa, no tenemos un equipo interno, pero sí tenemos profesionales que nos van indicando las correcciones”, argumentó.

Por su parte, Carolina Benítez, del área de marketing, dijo que hace 5 años Po está en el mercado y que en la actualidad cuentan con más de 250 prótesis entregadas tanto a nivel nacional e internacionalmente hablando: Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Honduras.

Mencionó que en estos 5 años avanzaron muchísimo en cuanto al impacto que generaron. “En lo que sería la parte de emprendedurismo, fuimos los primeros en ganar los premios Tigo Conecta, la primera edición, y a partir de ese primer paso otras empresas, otras startups, otros jóvenes también que tenían el sueño de crear sus emprendimientos empezaron a animarse a salir. Este año nuestro objetivo es llegar más allá, crecer en cuanto al producto. Actualmente nuestras prótesis son mecánicas, necesitan de la maniobra de la persona porque tiene un mecanismo con el cual la persona tiene que mover, por ejemplo, el codo para que este accione unos cabos y entonces se puedan mover los dedos”, expuso.

Carolina contó que buscan que las prótesis ya sean eléctricas y mioeléctricas. Explicó que las mioeléctricas son con sensores, los cuales tienen otro proceso de investigación y también de prueba. Anhelan en el 2020 lanzar ya la mioeléctrica para que las personas ya no tengan que hacer un esfuerzo físico para que funcione su prótesis, sino que estas funcionen con sensores.

CÓMO ACCEDER

El gerente de producción habló acerca de que los canales más tradicionales para hacer los pedidos son las redes sociales. “Nos escriben y ahí nosotros tenemos un proceso que normalmente es todo a distancia, no hace falta que la persona venga hasta acá. Nos envían una fotografía y nosotros identificamos el nivel de amputación y a partir de ahí vemos si se puede hacer o no. Si no se puede, se le archiva como un caso, pero después si se puede se le manda un tutorial de cómo tomarse las medidas en su casa con ayuda de un pariente o algo así, entonces eso facilita que la persona desde su casa pueda reportarnos todas las medidas”, refirió.

Contacto Para más información http://www.po.com.py Redes sociales Po Paraguay Teléfono: (021) 338-4314 / (0981) 133-125. quiero@po.com.py

TIPOS DE PRÓTESIS

Cuentan con prótesis para amputaciones de todos los dedos, pero que tienen con la muñeca; después tienen desarticulación de muñeca, luego en el medio del antebrazo que se clasifica en corto y largo; después tienen transhumeral, que es por encima del codo, y esos son los 4 niveles en cuanto a miembros superiores.

“Po empezó con manos, pasó a los niveles del antebrazo y después de eso ya estamos por encima del codo. Cuando estábamos en el brazo, la demanda fue enorme, pero a medida que van entrando los pedidos, vamos respondiendo”, comentó Acosta.

También mencionó que en el 2017 empezó a madurar la idea de miembro inferior y en el 2018 se ejecuta el proyecto de crear las primeras prótesis. Se incorpora una persona para hacer la investigación de eso y se logra en ese año entregar 10 dispositivos que ya están siendo probados. Se trata de la línea Po Guata, de acuerdo a lo expuesto por el gerente de producción.

TIEMPO DE ENTREGA Y PRECIOS

Po tiene la capacidad de hacer en 7 días un dispositivo de los simples, en tanto que los dispositivos un poco más complejos llevan más tiempo. “Los tiempos son bastante ágiles, pero hay una lista de espera. De repente los proveedores también van retrasándose y así se extiende hasta 15 días, máximo 20 días. En menos de 1 mes respondemos a la demanda, eso en miembros superiores”, expresó Acosta.

“Muchas de las personas nos dicen que son muy humildes, pero pueden pagar un monto y entonces se hace una entrega, el resto nosotros hacemos un análisis socioeconómico para financiarle o disminuirle el monto. A toda esa etapa nosotros le llamamos contacto inicial y después ya se pasa a la etapa de fabricación, en la que el equipo de diseño hace el diseño en 3D, luego se pasa a producción que hace la fabricación, luego el armado y la entrega que sí se hace de forma presencial”, señaló.

“Po tiene precio de lista, pero eso se cobra a través de las alianzas con el sector privado y ahora idealmente con el sector público. Dispositivos de manos que van desde 2 millones y por encima del codo que están a 7 millones, ese es el rango”, explicó.

Haciendo una comparación con precios de mercado, una prótesis de miembro superior está por los 7 millones y para Po está entre 2 y 7 millones. En tanto que una prótesis de antebrazo que para Po sale 5 millones, está por los 25 a 30 millones.

“La idea es que no sea un modelo de negocio lucrativo, sino que sea más para el beneficio de la gente. Miembro inferior ya es un precio de lista fijo que es de 5 millones para pierna y de 3 millones para pie”, manifestó Acosta.

TIEMPO DE DURACIÓN DE CADA PRÓTESIS

El estimado es de 2 años para un uso moderado, no exigente. Un año para gente que usa extremadamente mucho y hay muchas personas que pasan los 2 años porque usan de una manera muy estética para eventos muy puntuales. “Todos los usuarios saben que cualquier dispositivo que reciben de Po tiene garantía de por vida. Entonces todo lo que es miembro superior se les cambian todas las partes que se tengan que cambiar y, en caso de que esté demasiado fuera de hacerle mantenimiento, se hace un pedido de renovación y ahí vemos cómo cubrir los costos de vuelta, pero la idea es que ellos constantemente vayan actualizando y no se queden con la versión más antigua. Empezamos con la primera versión que es la que solamente abría y cerraba la mano, y ahora abre, cierra, gira muñeca, tiene accesorios cubiertos, accesorios guitarra, accesorio celular, un montón de funcionalidades y hasta ellos mismos piden una nueva versión”, refirió.

MANTENIMIENTO

Indicamos un mantenimiento a los 6 meses, que manden el dispositivo y van viendo. “El mantenimiento para nosotros es crucial porque nos da la información de qué está funcionando, porque es algo que nosotros estamos creando y a veces hay cosas que uno no puede prever como desgastes en algunas partes. A los 6 meses y a 1 año, siempre”, puntualizó.

ENTRENAMIENTO

Hay un proceso de entrenamiento que es el día de la entrega que dura 1 hora más o menos y en el que la persona aprende a levantar algunos objetos, se familiariza con los movimientos que tiene que hacer y luego la lleva a la casa, ahí empieza a experimentar. Normalmente el uso es relativamente rápido, no hay muchas barreras en el uso y es liviano, es fácil de doblar, entonces ya depende mucho de la utilidad que le quiera dar la persona. Muchos de ellos van a su casa y ahí van descubriendo. “Les indicamos de acuerdo a su uso, si es un estudiante, le enseñamos cómo escribir; si es un trabajador, le mostramos cómo hacer sus labores y le vamos indicando en el proceso de la entrega cómo usar su prótesis”, indicó el gerente de producción.

CONVENIO CON LA SENADIS

Recientemente la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y Po Paraguay, que se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de prótesis impresas en 3D, firmaron un convenio con el que crean un canal para que las personas con discapacidad que acudan al Estado puedan acceder a los implantes. La prótesis 3D será una de las opciones gratuitas a las que podrán acceder los usuarios que tengan amputados los miembros superiores o inferiores.

Además, mencionó que Po está haciendo la primera norma de prótesis impresa en 3D.