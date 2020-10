Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, confirmó a las radios Universo 970 y la 780 AM que mediante una auditoria forense lograron recuperar 53,5 millones de dólares, que era el dinero desviado del fútbol que fue a parar a cuentas bancarias de la exautoridad deportiva Nicolás Leoz, su esposa, su secretaria y Eduardo Deluca. Aseguró que se sigue trabajando para recuperar más dinero de otros exdirigentes deportivos que están en la misma situación.

Se pudo lograr esta recuperación mediante la ayuda brindada por la Justicia de Suiza, la cual informó que parte del dinero estaba en bancos de ese país. Sin embargo, lo llamativo del caso, según reveló Domínguez, es que también había plata guardada en Paraguay, pero ni la justicia ni los bancos permitieron que se sepa, al no colaborar con la investigación de la Conmebol o responder las consultas luego de años. “A pesar que hicimos la denuncia ante la Fiscalía, en ningún momento pudimos acceder al expediente, siendo que la Conmebol era la víctima. Tuvimos cero ayuda y efectividad de la plata que pudiera estar aquí. Recuperamos la plata mediante investigaciones privadas”, dijo.

La auditoria culminada en el 2017 fue muy complicada pues se borraron los archivos contables desde el 2013 hacia atrás y los propios bancos que manejaban las cuentas no cooperaron en absolutamente nada con los investigadores privados contratados por la Conmebol. “El apoyo fue casi nulo, fue poca la predisposición, pero aun así logramos reconstruir y constatamos que hubo un fondo muy importante de 200 millones de dólares, pero que era imposible de traquear unos 170 millones de dólares porque se movió en efectivo y fuera del país, y solo unos 30 millones sí se podían (ubicar) porque se transfirieron a las cuentas personales. Finalmente pudimos recuperar 53,5 millones, de los cuales 52 millones devolvieron los herederos de Leoz”, comentó.

Domínguez detalló que de dicha cifra, fueron recuperados de los depósitos realizados en un banco de plaza de Paraguay, específicamente el banco Atlas, y que llamativamente la Seprelad no detectó. “Es mucha plata, no es que estaba guardada bajo un colchón, no pudo haber pasado desapercibida. Me llama la atención como Seprelad o la superintendencia de bancos nunca llamaron la atención, porque hay requisitos rigurosos para hacer depósitos en efectivo”, acotó.

Así también, el entrevistado recordó además que “Acero” Zuccolillo fue socio comercial y amigo personal de Nicolás Leoz. Es así que Leoz también invertía el dinero mal habido proveniente de fútbol en propiedades de la Inmobiliaria del Este, propiedad del Grupo Zuccolillo.

Domínguez rememoró además que fue víctima de una persecución de parte del diario de Zuccolillo, ABC Color, por el hecho de investigar dónde estaba el dinero. “Trataban de desviar la atención y que no se hablara de los verdaderos responsables. Trataban de generar un hecho en mi contra, siendo que los administradores anteriores fueron los causantes del Fifa Gate. Inventaron que tenía una supuesta orden de captura, una ‘noticia bomba’ que nunca se concretó. Yo fui tapa de 275 artículos del diario Abc Color, pero soy el único presidente de confederación en hacer una auditoria y el único en recuperar plata de uno de sus expresidentes”, puntualizó.