Karina Gill, representante de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), confirmó a la 970 AM que en 29 colegios del interior del país y también en Fernando de la Mora se movilizarán durante la jornada de este miércoles.

Explicó que faltan más de 3.000 profesores en las aulas por haberse jubilado este año y que el Ministerio de Educación no previó los concursos, siendo que el proceso de renuncia de los maestros tuvo una duración previa de tres meses, lapso en el que el ente estatal pudo haber incorporado a nuevos docentes.

“El ministerio está totalmente mintiendo al decir que no tuvo la forma de prevenir que más de 3.000 docentes se jubilen, porque posee una base de datos donde figura cuántos docentes están trabajando en los colegios y cuántos dejarán de trabajar este año. No es como dice el viceministro Robert Cano de que los profesores se jubilan cuando ellos quieren, es mentira. El error es de la cabeza del MEC, que es el ministro Eduardo Petta, quien no supo prevenir esto”, remarcó.

Así también Petta intenta justificarse al alegar que tampoco tenía conocimiento de que los docentes se iban a jubilar de forma masiva, siendo esto una completa falacia, de acuerdo con los afectados.

Karina Gill señaló que ante esta postura de la autoridad educativa, solicitarán formalmente al Senado que interpele a Eduardo Petta. “Nos preocupa que el Ministerio de Educación no está aceptando su error. Están culpando a todos. Veremos si puede responder y sepa explicar su error. Esto no es culpa de otro sector, es la culpa de la incapacidad del Ministerio de Educación”, acotó.

DIRECTORES PIDIERON AYER LA INTERPELACIÓN

El Sindicato Nacio­nal de Directo­res (Sinadi) oficia­lizó ayer la presentación del pedido de interpela­ción al ministro de Educa­ción, Eduardo Petta, ante la Cámara de Senadores. Desde el gremio alegan que existen cuatro causales para la medida contra el secreta­rio de Estado.

Miguel Mare­cos, secretario general del Sindicato, informó a La Nación que han entregado a la Cámara Alta una lista de 60 preguntas para que el responsable de la Educación en el país expli­que por qué a un mes y medio del inicio de clases más de 40.000 estudiantes están sin profesores.

El gremio de directores cuestiona la falta de nom­bramientos de docentes en casi 500 instituciones. Piden que se esclarezca la solici­tud de US$ 2.000.000 más para compra de kits escola­res, que por lo demás no han llegado a todas las institu­ciones educativas del país. Bolígrafos y lápices fueron entregados en mal estado en todas las instituciones, según denuncias.

Exigen también que el ministro Petta responda ante la Cámara Alta y a la ciudadanía por qué se han utilizado G. 15.000 millones para la compra de 200 aulas móviles térmicas origina­rias de Rusia, zona fría, sin la participación de la Direc­ción General de Infraes­tructura Escolar, con fon­dos destinados por la Unión Europea (UE).

Finalmente, los directo­res acusan al ministro de no presentar en tiempo y forma el pedido de modifica­ción del artículo del Presu­puesto General de la Nación, la cual establece los requisitos para que los docentes accedan al aumento salarial del 16% a partir de este abril.