Reconocen laguna legal en convocatoria a HC y revelan lo que dice el informe de Seprelad

El legislador liberal Fernando Silva Facetti dijo que a los efectos legales, Horacio Cartes es senador electo y proclamado, pero que no juró por ser considerado senador vitalicio, lo cual implica que goza de fueros y no está obligado a asistir a la convocatoria. Se desconoce si el expresidente asistirá o no.