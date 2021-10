“Lo único que tenemos que hacer hoy es salir a votar, cuanto mayor sea la participación mayor será la legitimidad de las autoridades que se elijan”, comentó Eduardo Nakayama en conferencia de prensa.

El candidato liberal instó además a la gente que no olvide los hechos de corrupción cometidos por las autoridades que buscan su rekutu. “La gente no tiene que olvidar quiénes han sido sus verdugos, no hablo de colores, sino que en quienes depositaron su confianza. El que se vuelve a candidatar pero tuvo hechos de corrupción, ese no merece la confianza de la ciudadanía. Hay que votar con la cédula y con la memoria”, indicó.

El postulante afirmó que no cree que haya fuga de votos en el liberalismo en capital, porque logró una fuerte unidad. “Antepusimos la unidad ante cualquier otra situación”, expuso.

Nakayama dijo además que es sumamente preocupante la seguidilla de hechos violentos antes de estos comicios. “Con más fuerza la ciudadanía debe salir a votar”, instó.

Por último refirió que estarán atentos ante cualquier irregularidad que ocurra en estas elecciones.