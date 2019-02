El presidente Mario Abdo Benítez dejó entrever que está del lado del nuevo intendente de Ciudad del Este, Celso “Kelembu” Miranda, al criticar a los concejales opositores que en su momento no aceptaron la renuncia de Sandra McLeod de Zacarías. Indicó que se debe acompañar lo que decida la justicia en torno a este polémico caso.

La designación de Celso Miranda como intendente de Ciudad del Este sigue generando debate y ahora se sumó el mandatario de la República para expresar su postura.

En una entrevista exclusiva con radio Ñanduti, el mandamás criticó la actuación de los integrantes del grupo opositor cuando era conocido como el G7, ya que hace 60 días pidió a estos concejales que acepten la renuncia de Sandra McLeod, para que se convoque a nuevas elecciones.

Si bien instó a respetar lo que resuelva el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el cual hoy respondió a la interventora Carolina Llanes que no es un órgano de consulta para decir quién es el intendente, el presidente Abdo avaló implícitamente la designación de Kelembu.

“Es lamentable (lo que ocurre en CDE), yo pude hablar con los concejales hace 60 días cuando me visitaron y si tienen el coraje y la valentía de decir la verdad, yo en aquel momento les dije a ellos: acepten la renuncia ya y esto se acaba, y lastimosamente ellos habrán tenido sus razones y yo respeto, pero ellos saben cual fue la recomendación del presidente. Yo les dije que hagan lo correcto en cada oportunidad que tienen”, afirmó.

Sostuvo que algunos de los ediles no querían elecciones o deseaban esperar este tiempo para construir mayoría y administrar el municipio. “Siempre que se toman decisiones inspiradas en los intereses personales o grupales, normalmente nos equivocamos”, esgrimió además.

“Lastimosamente no me escucharon y hoy estamos viviendo esta situación, que la justicia va a dilucidar. Yo no quiero preopinar porque es un órgano que hoy ya está en manos de la justicia, creo que se hizo una denuncia sobre el proceso de aceptación de renuncia y elección. Vamos a respetar los fallos de la justicia”, puntualizó.

VIAJE A COSTA RICA

Por otra parte, Abdo expresó que viaja a Costa Rica como paraguayo preocupado y que amerita su presencia en este último tramo del juicio de Juan Arrom y Anuncio Martí, aunque aseguró que no realizará lobby alguno con los jueces.

“Vamos a viajar, no quiero ejercer ninguna presión ante nadie, no quiero que se interprete mi presencia como para restar independencia al CIDH”, remarcó.

POSTURA DEL MINISTRO

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, también sostuvo que será la Justicia Electoral la que decidirá quién es el intendente de Ciudad del Este: la intervenida Sandra McLeod o el recientemente elegido por los concejales Celso “Kelembu” Miranda.

En charla con la 970 AM pidió no inmiscuir al Poder Ejecutivo en un problema que fue generado por los propios concejales que accionaron contra la exintendenta.

Ahora queda aguardar lo que pase el jueves en la Cámara de Diputados, cuyos integrantes analizarán en sesión extraordinaria el informe de la interventora Llanes.